سعر Little Rabbit Staking Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Little Rabbit Staking Token (LRST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LRST.

يحتل Little Rabbit Staking Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 342,773، مع عرض متداول قدره 843.65M LRST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00219569، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LRST بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و+55.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.01K.

معلومات سوق Little Rabbit Staking Token (LRST)

القيمة السوقية $ 342.77K$ 342.77K $ 342.77K الحجم (24 ساعة) $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 342.77K$ 342.77K $ 342.77K إمداد دورة التداول 843.65M 843.65M 843.65M إجمالي العرض 843,652,236.497944 843,652,236.497944 843,652,236.497944

القيمة السوقية الحالية لـ Little Rabbit Staking Token هي $ 342.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.01K. العرض المتداول لـ LRST يبلغ 843.65M، مع إجمالي عرض 843652236.497944. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 342.77K.