معلومات سعر Little Pepe (LILPEPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00100665 $ 0.00100665 $ 0.00100665 24 ساعة منخفض $ 0.00348543 $ 0.00348543 $ 0.00348543 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00100665$ 0.00100665 $ 0.00100665 24 ساعة مرتفع $ 0.00348543$ 0.00348543 $ 0.00348543 عالية طوال الوقت $ 0.01724736$ 0.01724736 $ 0.01724736 أدنى سعر $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +246.77% تغير السعر (7 أيام) +645.54% تغير السعر (7 أيام) +645.54%

سعر Little Pepe (LILPEPE) في الوقت الحقيقي هو $0.00349081. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LILPEPE بين أدنى سعر $ 0.00100665 وأعلى سعر $ 0.00348543، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLILPEPE على الإطلاق هو $ 0.01724736، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000829.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LILPEPE +0.52% على مدار الساعة الماضية، +246.77% على مدار 24 ساعة، و +645.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Little Pepe (LILPEPE)

القيمة السوقية $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Little Pepe هي $ 3.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LILPEPE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.48M.