سعر Little Dragon (1ON8)
سعر Little Dragon (1ON8) المباشر لليوم هو USD 0.00734173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.39K. يتم تحديث سعر 1ON8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Little Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Little Dragon خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.89M
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خلال اليوم، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ +0.0046366644 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ -0.0026394664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ -0.00844910664944422 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ +0.0046366644
|+63.15%
|60 يوم
|$ -0.0026394664
|-35.95%
|90 يوم
|$ -0.00844910664944422
|-53.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Little Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+0.42%
+21.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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