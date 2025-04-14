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سعر Little Dragon (1ON8) المباشر لليوم هو USD 0.00734173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.39K . يتم تحديث سعر 1ON8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Little Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Little Dragon خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.89M

أداء سعر Little Dragon (1ON8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ +0.0046366644 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ -0.0026394664 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Little Dragon مقابل USD هو $ -0.00844910664944422 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ +0.0046366644 +63.15% 60 يوم $ -0.0026394664 -35.95% 90 يوم $ -0.00844910664944422 -53.50%

تحليل سعر Little Dragon (1ON8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Little Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00694448$ 0.00694448 $ 0.00694448 24 ساعة مرتفع $ 0.00753378$ 0.00753378 $ 0.00753378 عالية طوال الوقت $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) +21.11%

معلومات سوق Little Dragon (1ON8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: