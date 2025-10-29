معلومات سعر Little Buck (LITTLEBUCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) +4.92% تغير السعر (7 أيام) +4.92%

سعر Little Buck (LITTLEBUCK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LITTLEBUCK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLITTLEBUCK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LITTLEBUCK +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.31% على مدار 24 ساعة، و +4.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Little Buck (LITTLEBUCK)

القيمة السوقية $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,649,273.179776 999,649,273.179776 999,649,273.179776

القيمة السوقية الحالية لـ Little Buck هي $ 15.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LITTLEBUCK يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999649273.179776. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.83K.