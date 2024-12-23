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سعر Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) المباشر لليوم هو USD 0.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.53K . يتم تحديث سعر LAB-V2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Little Angry Bunny v2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K - تغيير سعر Little Angry Bunny v2 خلال اليوم هو -25.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 450,774,334,853.16T

أداء سعر Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Little Angry Bunny v2 مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Little Angry Bunny v2 مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Little Angry Bunny v2 مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Little Angry Bunny v2 مقابل USD هو $ -0.00000000000000000024578108254948864 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 -25.19% 30 يوم $ 0.0000000000 -27.53% 60 يوم $ 0.0000000000 -20.84% 90 يوم $ -0.00000000000000000024578108254948864 -100.00%

تحليل سعر Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Little Angry Bunny v2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.38% تغير السعر (1يوم) -25.19% تغير السعر (7 أيام) -48.78%

معلومات سوق Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: