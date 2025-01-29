سعر Lithium Ventures (IONS)
سعر Lithium Ventures (IONS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lithium Ventures الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42
- تغيير سعر Lithium Ventures خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.10%
|60 يوم
|$ 0
|-32.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lithium Ventures: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lithium is empowering innovation across Web 3.0 through our investor centric suite of applications. From the cross-chain Launchpad, the Incubator, and our range of innovative Funds we are connecting investors to pioneering early stage opportunities.
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