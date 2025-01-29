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سعر Lithium Ventures (IONS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IONS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lithium Ventures الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42 - تغيير سعر Lithium Ventures خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lithium Ventures (IONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lithium Ventures مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -14.10% 60 يوم $ 0 -32.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lithium Ventures (IONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lithium Ventures: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.099354$ 0.099354 $ 0.099354 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.11%

معلومات سوق Lithium Ventures (IONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: