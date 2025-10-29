سعر Lithium Finance المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LITH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LITH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lithium Finance المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LITH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LITH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Lithium Finance

سعر Lithium Finance (LITH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LITH إلى USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Lithium Finance (LITH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:26:19 (UTC+8)

معلومات سعر Lithium Finance (LITH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-0.58%

+32.97%

+32.97%

سعر Lithium Finance (LITH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LITH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLITH على الإطلاق هو $ 0.070537، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LITH +0.16% على مدار الساعة الماضية، -0.58% على مدار 24 ساعة، و +32.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lithium Finance (LITH)

$ 79.69K
$ 79.69K$ 79.69K

--
----

$ 87.79K
$ 87.79K$ 87.79K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lithium Finance هي $ 79.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LITH يبلغ 9.08B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.79K.

سجل سعر Lithium Finance (LITH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lithium Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lithium Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lithium Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lithium Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.58%
30 يوم$ 0+40.53%
60 يوم$ 0+7.78%
90 يوم$ 0--

ما هو Lithium Finance ( LITH )

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

المصدر Lithium Finance (LITH)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Lithium Finance (USD)

كم ستكون قيمة Lithium Finance (LITH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lithium Finance (LITH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lithium Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Lithium Finance!

عملة LITH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Lithium Finance (LITH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lithium Finance (LITH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LITH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Lithium Finance (LITH)

كم يساوي Lithium Finance (LITH) اليوم؟
سعر LITH المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LITH إلى USD الحالي؟
سعر LITH إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lithium Finance ؟
القيمة السوقية لعملة LITH هي $ 79.69K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LITH؟
العرض المتداول لتوكن LITH هو 9.08B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LITH؟
حقق LITH سعرًا قياسيًا قدره 0.070537 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LITH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 LITH.
ما هو حجم تداول LITH؟
حجم تداول LITH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LITH هذا العام؟
قد يرتفع LITH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LITH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:26:19 (UTC+8)

