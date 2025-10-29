معلومات سعر Lithium Finance (LITH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) +32.97% تغير السعر (7 أيام) +32.97%

سعر Lithium Finance (LITH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LITH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLITH على الإطلاق هو $ 0.070537، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LITH +0.16% على مدار الساعة الماضية، -0.58% على مدار 24 ساعة، و +32.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lithium Finance (LITH)

القيمة السوقية $ 79.69K$ 79.69K $ 79.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.79K$ 87.79K $ 87.79K إمداد دورة التداول 9.08B 9.08B 9.08B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lithium Finance هي $ 79.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LITH يبلغ 9.08B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.79K.