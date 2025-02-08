سعر Litentry (LIT)
سعر Litentry (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.762884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.50M. يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Litentry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.65M
- تغيير سعر Litentry خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.45M
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خلال اليوم، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.004783577844627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.0542114525 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.1598480762 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ +0.053177222269816 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004783577844627
|-0.62%
|30 يوم
|$ -0.0542114525
|-7.10%
|60 يوم
|$ -0.1598480762
|-20.95%
|90 يوم
|$ +0.053177222269816
|+7.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Litentry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.59%
-0.62%
+38.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Litentry is a privacy-preserving decentralized identity aggregation oracle, built on the Substrate framework and tailored for Polkadot, EVM-based platforms, and other multi-chain ecosystems. It leverages Trusted Execution Environments (TEE), verifiable credentials, and customizable score computation to usher in a new era of digital identity. Its flagship product, the IdentityHub, is transforming how identities are managed and authenticated across blockchains. Its self-sovereign user-centric approach to identity, bridging both Web2 and Web3, offers a robust suite for user activity and identity data management. With tools like the IdentityHub and unique staking mechanisms, Litentry is committed to establishing a unified, privacy-centric decentralized identity infrastructure, redefining interoperability and utility for users and projects in the decentralized space.
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