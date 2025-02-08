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سعر Litentry (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.762884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.50M . يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Litentry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.65M - تغيير سعر Litentry خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.45M

أداء سعر Litentry (LIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.004783577844627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.0542114525 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ -0.1598480762 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Litentry مقابل USD هو $ +0.053177222269816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004783577844627 -0.62% 30 يوم $ -0.0542114525 -7.10% 60 يوم $ -0.1598480762 -20.95% 90 يوم $ +0.053177222269816 +7.49%

تحليل سعر Litentry (LIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Litentry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.701972$ 0.701972 $ 0.701972 24 ساعة مرتفع $ 0.806854$ 0.806854 $ 0.806854 عالية طوال الوقت $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 تغير السعر (1 ساعة) -2.59% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) +38.41%

معلومات سوق Litentry (LIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: