سعر LitecoinZ (LTZ)
سعر LitecoinZ (LTZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LitecoinZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.73
- تغيير سعر LitecoinZ خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LTZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LTZ.
خلال اليوم، كان سعر LitecoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LitecoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LitecoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LitecoinZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|+1.13%
|60 يوم
|$ 0
|+23.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LitecoinZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.91%
-0.89%
+17.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LTZ, the P2P crypto currency that enables users to choose between private and transparent transactions for their individual needs without censorship. Built from the ground up and operating on its own Ledger it utilizes cryptographic zk-snarks with equihash 144-5 algorithm enabling fast transactions throughout the network. Our Mission is to give everyone the Access to Independent Banking and Privacy. With the unique codebase and further improvements, LitecoinZ can serve people around the world with Private, Reliable, Secure and Independend Blockchain Solutions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LTZ إلى AUD
A$--
|1 LTZ إلى GBP
￡--
|1 LTZ إلى EUR
€--
|1 LTZ إلى USD
$--
|1 LTZ إلى MYR
RM--
|1 LTZ إلى TRY
₺--
|1 LTZ إلى JPY
¥--
|1 LTZ إلى RUB
₽--
|1 LTZ إلى INR
₹--
|1 LTZ إلى IDR
Rp--
|1 LTZ إلى PHP
₱--
|1 LTZ إلى EGP
￡E.--
|1 LTZ إلى BRL
R$--
|1 LTZ إلى CAD
C$--
|1 LTZ إلى BDT
৳--
|1 LTZ إلى NGN
₦--
|1 LTZ إلى UAH
₴--
|1 LTZ إلى VES
Bs--
|1 LTZ إلى PKR
Rs--
|1 LTZ إلى KZT
₸--
|1 LTZ إلى THB
฿--
|1 LTZ إلى TWD
NT$--
|1 LTZ إلى CHF
Fr--
|1 LTZ إلى HKD
HK$--
|1 LTZ إلى MAD
.د.م--