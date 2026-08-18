سعر Litecoin Mascot اليوم

السعر المباشر لمشروع Litecoin Mascot (LESTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LESTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LESTER.

يحتل Litecoin Mascot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 132,923، مع عرض متداول قدره 999.71M LESTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LESTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.15359، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LESTER بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-11.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.53K.

معلومات سوق Litecoin Mascot (LESTER)

القيمة السوقية $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K الحجم (24 ساعة) $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K إمداد دورة التداول 999.71M 999.71M 999.71M إجمالي العرض 999,706,885.947271 999,706,885.947271 999,706,885.947271

القيمة السوقية الحالية لـ Litecoin Mascot هي $ 132.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.53K. العرض المتداول لـ LESTER يبلغ 999.71M، مع إجمالي عرض 999706885.947271. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.92K.