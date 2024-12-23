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سعر Litecoin Cash (LCC) المباشر لليوم هو USD 0.00270245 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.18M . يتم تحديث سعر LCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Litecoin Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.08 - تغيير سعر Litecoin Cash خلال اليوم هو +8.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 807.97M

أداء سعر Litecoin Cash (LCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Litecoin Cash مقابل USD هو $ +0.00021312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Litecoin Cash مقابل USD هو $ -0.0002391025 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Litecoin Cash مقابل USD هو $ -0.0005215755 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Litecoin Cash مقابل USD هو $ -0.000110689314876848 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021312 +8.56% 30 يوم $ -0.0002391025 -8.84% 60 يوم $ -0.0005215755 -19.30% 90 يوم $ -0.000110689314876848 -3.93%

تحليل سعر Litecoin Cash (LCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Litecoin Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00243615$ 0.00243615 $ 0.00243615 24 ساعة مرتفع $ 0.00310018$ 0.00310018 $ 0.00310018 عالية طوال الوقت $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 تغير السعر (1 ساعة) -1.56% تغير السعر (1يوم) +8.56% تغير السعر (7 أيام) -12.08%

معلومات سوق Litecoin Cash (LCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: