سعر LITE (LITE)
سعر LITE (LITE) المباشر لليوم هو USD 0.00296559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LITE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.32
- تغيير سعر LITE خلال اليوم هو -10.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LITE مقابل USD هو $ -0.000329787185549843 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LITE مقابل USD هو $ -0.0006089936 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LITE مقابل USD هو $ -0.0015818418 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LITE مقابل USD هو $ -0.0009248152830789023 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000329787185549843
|-10.00%
|30 يوم
|$ -0.0006089936
|-20.53%
|60 يوم
|$ -0.0015818418
|-53.33%
|90 يوم
|$ -0.0009248152830789023
|-23.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LITE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-10.00%
-1.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LITE token is the first LTC-20 token based on Litecoin. LTC-20 is a new token standard developed based on the ordinals protocol. It is a new method to facilitate the issuance and transfer of tokens by writing a text on Satoshi.
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