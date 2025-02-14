سعر Listapie (LTP)
سعر Listapie (LTP) المباشر لليوم هو USD 0.338856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Listapie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.56K
- تغيير سعر Listapie خلال اليوم هو -17.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Listapie مقابل USD هو $ -0.0696075186751931 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Listapie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Listapie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Listapie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0696075186751931
|-17.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Listapie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-17.04%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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