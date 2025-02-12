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سعر Lista Staked BNB (SLISBNB) المباشر لليوم هو USD 642.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLISBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lista Staked BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.18M - تغيير سعر Lista Staked BNB خلال اليوم هو +3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lista Staked BNB (SLISBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lista Staked BNB مقابل USD هو $ +19.58 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lista Staked BNB مقابل USD هو $ -60.7348272360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lista Staked BNB مقابل USD هو $ -86.6287986570 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lista Staked BNB مقابل USD هو $ +15.910373799441 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +19.58 +3.14% 30 يوم $ -60.7348272360 -9.45% 60 يوم $ -86.6287986570 -13.48% 90 يوم $ +15.910373799441 +2.54%

تحليل سعر Lista Staked BNB (SLISBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lista Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 622.1$ 622.1 $ 622.1 24 ساعة مرتفع $ 655.69$ 655.69 $ 655.69 عالية طوال الوقت $ 805.36$ 805.36 $ 805.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +3.14% تغير السعر (7 أيام) +10.72%

معلومات سوق Lista Staked BNB (SLISBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: