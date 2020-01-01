توكنوميكس Liquity USD (LUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquity USD (LUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquity USD (LUSD) LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. الموقع الرسمي: https://www.liquity.org/ اشتر LUSD الآن!

توكنوميكس Liquity USD (LUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquity USD (LUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.81M $ 40.81M $ 40.81M إجمالي العرض: $ 40.79M $ 40.79M $ 40.79M العرض المتداول: $ 40.79M $ 40.79M $ 40.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.81M $ 40.81M $ 40.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.896722 $ 0.896722 $ 0.896722 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر Liquity USD (LUSD)

توكنوميكس Liquity USD (LUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquity USD (LUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن LUSD!

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