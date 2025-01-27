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سعر Liquity BOLD (BOLD) المباشر لليوم هو USD 0.998717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquity BOLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 697.98K - تغيير سعر Liquity BOLD خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquity BOLD (BOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ -0.007982333451993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007982333451993 -0.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquity BOLD (BOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquity BOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Liquity BOLD (BOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: