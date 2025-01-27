سعر Liquity BOLD (BOLD)
سعر Liquity BOLD (BOLD) المباشر لليوم هو USD 0.998717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquity BOLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 697.98K
- تغيير سعر Liquity BOLD خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ -0.007982333451993 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquity BOLD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007982333451993
|-0.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquity BOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-0.79%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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