سعر Liquis (LIQ)
سعر Liquis (LIQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.35
- تغيير سعر Liquis خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-39.58%
|60 يوم
|$ 0
|-82.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquis sits on top of Bunni and Uniswap V3 to complete a full-stack liquidity solution for DeFi. Liquis is a liquid wrapper solution for veLIT, the voting-escrow governance token of Bunni. Users can lock veLIT with Liquis permanently in exchange for liqLIT, a freely transferrable ERC-20. This allows Liquis to then offer liquidity providers who stake their Bunni range tokens with Liquis boosted emissions. Altogether, Liquis offers greater capital efficiency to various Bunni stakeholders. LIQ earns platform fees and is used to vote on Bunni governance to earn additional rewards. This model has been implemented for Curve and Balancer by Convex and Aura, respectively.
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