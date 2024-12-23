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سعر Liquina (LQNA)

USD

مخطط سعر Liquina (LQNA) المباشر

$13.02
$13.02$13.02
-7.20%(1D)

سعر Liquina (LQNA) لليوم

سعر Liquina (LQNA) المباشر لليوم هو USD 13.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.92M. يتم تحديث سعر LQNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquina الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M
- تغيير سعر Liquina خلال اليوم هو -7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.07M

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أداء سعر Liquina (LQNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ -1.01824968215302 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.01824968215302-7.25%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Liquina (LQNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 12.54
$ 12.54$ 12.54

$ 15.68
$ 15.68$ 15.68

$ 23.05
$ 23.05$ 23.05

+2.59%

-7.25%

-27.17%

معلومات سوق Liquina (LQNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 13.92M
$ 13.92M$ 13.92M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.07M
1.07M 1.07M

ما هو Liquina ( LQNA )

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

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المصدر Liquina (LQNA)

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