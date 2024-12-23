سعر Liquina (LQNA)
سعر Liquina (LQNA) المباشر لليوم هو USD 13.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.92M. يتم تحديث سعر LQNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquina الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M
- تغيير سعر Liquina خلال اليوم هو -7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.07M
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خلال اليوم، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ -1.01824968215302 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.01824968215302
|-7.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.59%
-7.25%
-27.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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