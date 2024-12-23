احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LQNA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LQNA.

سعر Liquina (LQNA) المباشر لليوم هو USD 13.02 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.92M . يتم تحديث سعر LQNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquina الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M - تغيير سعر Liquina خلال اليوم هو -7.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.07M

أداء سعر Liquina (LQNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ -1.01824968215302 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquina مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.01824968215302 -7.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquina (LQNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.54$ 12.54 $ 12.54 24 ساعة مرتفع $ 15.68$ 15.68 $ 15.68 عالية طوال الوقت $ 23.05$ 23.05 $ 23.05 تغير السعر (1 ساعة) +2.59% تغير السعر (1يوم) -7.25% تغير السعر (7 أيام) -27.17%

معلومات سوق Liquina (LQNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: