معلومات سعر LiquiHub (LIQUI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.236031 أدنى سعر $ 0.00856599 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر LiquiHub (LIQUI) في الوقت الحقيقي هو $0.00905129. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQUI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQUI على الإطلاق هو $ 0.236031، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00856599.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQUI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LiquiHub (LIQUI)

القيمة السوقية $ 8.18K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.05K إمداد دورة التداول 903.50K إجمالي العرض 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LiquiHub هي $ 8.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQUI يبلغ 903.50K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.05K.