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سعر Liquidity Provisioning (SN106) المباشر لليوم هو USD 2.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 254.15K . يتم تحديث سعر SN106 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquidity Provisioning الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Liquidity Provisioning خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 113.68K

أداء سعر Liquidity Provisioning (SN106) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ -0.001103435345062 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001103435345062 -0.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquidity Provisioning (SN106)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidity Provisioning: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 24 ساعة مرتفع $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 عالية طوال الوقت $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -9.29%

معلومات سوق Liquidity Provisioning (SN106)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: