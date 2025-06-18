سعر Liquidity Provisioning (SN106)
سعر Liquidity Provisioning (SN106) المباشر لليوم هو USD 2.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 254.15K. يتم تحديث سعر SN106 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquidity Provisioning الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Liquidity Provisioning خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 113.68K
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خلال اليوم، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ -0.001103435345062 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquidity Provisioning مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001103435345062
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquidity Provisioning: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-0.04%
-9.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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