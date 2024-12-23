سعر LiquidDriver (LQDR)
سعر LiquidDriver (LQDR) المباشر لليوم هو USD 0.858917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.74M. يتم تحديث سعر LQDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiquidDriver الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.41K
- تغيير سعر LiquidDriver خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.18M
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خلال اليوم، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ -0.0166096476369868 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +1.6484392611 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +2.4968808235 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +0.5255338336035945 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0166096476369868
|-1.89%
|30 يوم
|$ +1.6484392611
|+191.92%
|60 يوم
|$ +2.4968808235
|+290.70%
|90 يوم
|$ +0.5255338336035945
|+157.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidDriver: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-1.89%
-38.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.
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