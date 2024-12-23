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سعر LiquidDriver (LQDR) المباشر لليوم هو USD 0.858917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.74M . يتم تحديث سعر LQDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LiquidDriver الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.41K - تغيير سعر LiquidDriver خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.18M

أداء سعر LiquidDriver (LQDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ -0.0166096476369868 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +1.6484392611 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +2.4968808235 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidDriver مقابل USD هو $ +0.5255338336035945 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0166096476369868 -1.89% 30 يوم $ +1.6484392611 +191.92% 60 يوم $ +2.4968808235 +290.70% 90 يوم $ +0.5255338336035945 +157.64%

تحليل سعر LiquidDriver (LQDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidDriver: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.847542$ 0.847542 $ 0.847542 24 ساعة مرتفع $ 0.888094$ 0.888094 $ 0.888094 عالية طوال الوقت $ 56.5$ 56.5 $ 56.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -38.17%

معلومات سوق LiquidDriver (LQDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: