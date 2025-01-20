سعر LiquidApps (DAPP)
سعر LiquidApps (DAPP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAPP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiquidApps الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.10
- تغيير سعر LiquidApps خلال اليوم هو -2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAPP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAPP.
خلال اليوم، كان سعر LiquidApps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidApps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidApps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidApps مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.76%
|30 يوم
|$ 0
|-1.81%
|60 يوم
|$ 0
|+20.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidApps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-2.76%
-2.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiquidApps’ mission is to promote the adoption of decentralized applications (dApps) at scale by introducing a new ecosystem that aims to make developing on blockchains substantially easier & more affordable.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAPP إلى AUD
A$--
|1 DAPP إلى GBP
￡--
|1 DAPP إلى EUR
€--
|1 DAPP إلى USD
$--
|1 DAPP إلى MYR
RM--
|1 DAPP إلى TRY
₺--
|1 DAPP إلى JPY
¥--
|1 DAPP إلى RUB
₽--
|1 DAPP إلى INR
₹--
|1 DAPP إلى IDR
Rp--
|1 DAPP إلى PHP
₱--
|1 DAPP إلى EGP
￡E.--
|1 DAPP إلى BRL
R$--
|1 DAPP إلى CAD
C$--
|1 DAPP إلى BDT
৳--
|1 DAPP إلى NGN
₦--
|1 DAPP إلى UAH
₴--
|1 DAPP إلى VES
Bs--
|1 DAPP إلى PKR
Rs--
|1 DAPP إلى KZT
₸--
|1 DAPP إلى THB
฿--
|1 DAPP إلى TWD
NT$--
|1 DAPP إلى CHF
Fr--
|1 DAPP إلى HKD
HK$--
|1 DAPP إلى MAD
.د.م--