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سعر Liquid Staking Token (LST) المباشر لليوم هو USD 328.57 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Staking Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 540.61K - تغيير سعر Liquid Staking Token خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Staking Token (LST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +0.609034 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +83.9432935990 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +7.7746233400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +102.15854543777434 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.609034 +0.19% 30 يوم $ +83.9432935990 +25.55% 60 يوم $ +7.7746233400 +2.37% 90 يوم $ +102.15854543777434 +45.12%

تحليل سعر Liquid Staking Token (LST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 327.06$ 327.06 $ 327.06 24 ساعة مرتفع $ 336.09$ 336.09 $ 336.09 عالية طوال الوقت $ 375.5$ 375.5 $ 375.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) -4.95%

معلومات سوق Liquid Staking Token (LST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: