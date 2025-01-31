سعر Liquid Staking Token (LST)
سعر Liquid Staking Token (LST) المباشر لليوم هو USD 328.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Staking Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 540.61K
- تغيير سعر Liquid Staking Token خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +0.609034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +83.9432935990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +7.7746233400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staking Token مقابل USD هو $ +102.15854543777434 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.609034
|+0.19%
|30 يوم
|$ +83.9432935990
|+25.55%
|60 يوم
|$ +7.7746233400
|+2.37%
|90 يوم
|$ +102.15854543777434
|+45.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.19%
-4.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Staking Token is a high yielding LST on Solana.
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