سعر Liquid Staking Dot (LDOT)
سعر Liquid Staking Dot (LDOT) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LDOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Staking Dot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.13K
- تغيير سعر Liquid Staking Dot خلال اليوم هو -11.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LDOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LDOT.
خلال اليوم، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ -0.137778371922561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ -0.1284918944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ +0.1334800480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ +0.327842094277155 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.137778371922561
|-11.93%
|30 يوم
|$ -0.1284918944
|-12.64%
|60 يوم
|$ +0.1334800480
|+13.14%
|90 يوم
|$ +0.327842094277155
|+47.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staking Dot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
-11.93%
-6.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LDOT إلى AUD
A$1.63576
|1 LDOT إلى GBP
￡0.83312
|1 LDOT إلى EUR
€0.98552
|1 LDOT إلى USD
$1.016
|1 LDOT إلى MYR
RM4.572
|1 LDOT إلى TRY
₺36.12896
|1 LDOT إلى JPY
¥158.77032
|1 LDOT إلى RUB
₽104.3432
|1 LDOT إلى INR
₹87.96528
|1 LDOT إلى IDR
Rp16,655.73504
|1 LDOT إلى PHP
₱59.44616
|1 LDOT إلى EGP
￡E.51.14544
|1 LDOT إلى BRL
R$6.16712
|1 LDOT إلى CAD
C$1.46304
|1 LDOT إلى BDT
৳123.43384
|1 LDOT إلى NGN
₦1,582.55208
|1 LDOT إلى UAH
₴42.7736
|1 LDOT إلى VES
Bs55.88
|1 LDOT إلى PKR
Rs283.07792
|1 LDOT إلى KZT
₸538.988
|1 LDOT إلى THB
฿35.03168
|1 LDOT إلى TWD
NT$33.43656
|1 LDOT إلى CHF
Fr0.92456
|1 LDOT إلى HKD
HK$7.90448
|1 LDOT إلى MAD
.د.م10.20064