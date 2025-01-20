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سعر Liquid Staking Dot (LDOT) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LDOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Staking Dot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.13K - تغيير سعر Liquid Staking Dot خلال اليوم هو -11.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Staking Dot (LDOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ -0.137778371922561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ -0.1284918944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ +0.1334800480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staking Dot مقابل USD هو $ +0.327842094277155 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.137778371922561 -11.93% 30 يوم $ -0.1284918944 -12.64% 60 يوم $ +0.1334800480 +13.14% 90 يوم $ +0.327842094277155 +47.64%

تحليل سعر Liquid Staking Dot (LDOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staking Dot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 24 ساعة مرتفع $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 عالية طوال الوقت $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 تغير السعر (1 ساعة) -1.36% تغير السعر (1يوم) -11.93% تغير السعر (7 أيام) -6.86%

معلومات سوق Liquid Staking Dot (LDOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: