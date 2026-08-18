سعر Liquid Staked TAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Liquid Staked TAO (XTAO) اليوم هو $ 207.51، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTAO الحالي إلى USD هو $ 207.51 لكل XTAO.

يحتل Liquid Staked TAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 92,309، مع عرض متداول قدره 444.84 XTAO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTAO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 297.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 155.05.

على المدى القصير، تحرك XTAO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.05.

معلومات سوق Liquid Staked TAO (XTAO)

القيمة السوقية $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K الحجم (24 ساعة) $ 38.05$ 38.05 $ 38.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 92.31K$ 92.31K $ 92.31K إمداد دورة التداول 444.84 444.84 444.84 إجمالي العرض 444.8412645047305 444.8412645047305 444.8412645047305

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Staked TAO هي $ 92.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.05. العرض المتداول لـ XTAO يبلغ 444.84، مع إجمالي عرض 444.8412645047305. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.31K.