سعر Liquid Staked NIBI اليوم

السعر المباشر لمشروع Liquid Staked NIBI (STNIBI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STNIBI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STNIBI.

يحتل Liquid Staked NIBI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,769، مع عرض متداول قدره 51.55M STNIBI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STNIBI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01637183، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STNIBI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.77.

معلومات سوق Liquid Staked NIBI (STNIBI)

القيمة السوقية $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K الحجم (24 ساعة) $ 93.77$ 93.77 $ 93.77 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K إمداد دورة التداول 51.55M 51.55M 51.55M إجمالي العرض 51,546,098.396517 51,546,098.396517 51,546,098.396517

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Staked NIBI هي $ 42.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.77. العرض المتداول لـ STNIBI يبلغ 51.55M، مع إجمالي عرض 51546098.396517. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.77K.