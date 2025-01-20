سعر Liquid staked FUSE (SFUSE)
سعر Liquid staked FUSE (SFUSE) المباشر لليوم هو USD 0.03854751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SFUSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid staked FUSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.33K
- تغيير سعر Liquid staked FUSE خلال اليوم هو -2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.00085931527905322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.0068603389 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.0053929238 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.002547659852000846 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00085931527905322
|-2.18%
|30 يوم
|$ -0.0068603389
|-17.79%
|60 يوم
|$ -0.0053929238
|-13.99%
|90 يوم
|$ -0.002547659852000846
|-6.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid staked FUSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.34%
-2.18%
-2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sFUSE is a liquid staking token (LST) on Voltage Finance DEX programmatically minted by the protocol providing access to liquidity while the user stakes.
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