احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SFUSE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SFUSE.

سعر Liquid staked FUSE (SFUSE) المباشر لليوم هو USD 0.03854751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SFUSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid staked FUSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.33K - تغيير سعر Liquid staked FUSE خلال اليوم هو -2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid staked FUSE (SFUSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.00085931527905322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.0068603389 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.0053929238 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid staked FUSE مقابل USD هو $ -0.002547659852000846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00085931527905322 -2.18% 30 يوم $ -0.0068603389 -17.79% 60 يوم $ -0.0053929238 -13.99% 90 يوم $ -0.002547659852000846 -6.19%

تحليل سعر Liquid staked FUSE (SFUSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid staked FUSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03730268$ 0.03730268 $ 0.03730268 24 ساعة مرتفع $ 0.03975592$ 0.03975592 $ 0.03975592 عالية طوال الوقت $ 0.065813$ 0.065813 $ 0.065813 تغير السعر (1 ساعة) +3.34% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -2.55%

معلومات سوق Liquid staked FUSE (SFUSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: