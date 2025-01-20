سعر Liquid Staked Canto (SCANTO)
سعر Liquid Staked Canto (SCANTO) المباشر لليوم هو USD 0.01870959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCANTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Staked Canto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.98
- تغيير سعر Liquid Staked Canto خلال اليوم هو -12.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.00273307767732362 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.0081740159 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.0003680382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ +0.00233341251096603 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00273307767732362
|-12.74%
|30 يوم
|$ -0.0081740159
|-43.68%
|60 يوم
|$ -0.0003680382
|-1.96%
|90 يوم
|$ +0.00233341251096603
|+14.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staked Canto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.78%
-12.74%
-18.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? sCANTO is a CANTO liquid staking protocol allowing users to stake their $CANTO and earn CANTO while providing them with sCANTO a liquid staked derivative which can be put to work in DeFi What makes your project unique? We are the first liquid staking protocol on Canto. History of your project. Liquid staked Canto has been built out working closely with members of the Canto validator and DeFI community What’s next for your project? Governance token $BLOTR is used to incentivise liquidity. Bridging to EVM and Cosmos chains to futher the usecase of sCANTO in DeFi ecosystem What can your token be used for?
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