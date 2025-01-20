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سعر Liquid Staked Canto (SCANTO) المباشر لليوم هو USD 0.01870959 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCANTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Staked Canto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.98 - تغيير سعر Liquid Staked Canto خلال اليوم هو -12.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Staked Canto (SCANTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.00273307767732362 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.0081740159 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ -0.0003680382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Staked Canto مقابل USD هو $ +0.00233341251096603 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00273307767732362 -12.74% 30 يوم $ -0.0081740159 -43.68% 60 يوم $ -0.0003680382 -1.96% 90 يوم $ +0.00233341251096603 +14.25%

تحليل سعر Liquid Staked Canto (SCANTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Staked Canto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01802776$ 0.01802776 $ 0.01802776 24 ساعة مرتفع $ 0.0214566$ 0.0214566 $ 0.0214566 عالية طوال الوقت $ 0.486363$ 0.486363 $ 0.486363 تغير السعر (1 ساعة) +3.78% تغير السعر (1يوم) -12.74% تغير السعر (7 أيام) -18.24%

معلومات سوق Liquid Staked Canto (SCANTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: