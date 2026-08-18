سعر Liquid Solana Derivative اليوم

السعر المباشر لمشروع Liquid Solana Derivative (LSD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LSD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LSD.

يحتل Liquid Solana Derivative حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,529، مع عرض متداول قدره 420.69M LSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LSD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04161562، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LSD بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Liquid Solana Derivative (LSD)

القيمة السوقية $ 37.53K$ 37.53K $ 37.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.53K$ 37.53K $ 37.53K إمداد دورة التداول 420.69M 420.69M 420.69M إجمالي العرض 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Solana Derivative هي $ 37.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LSD يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.53K.