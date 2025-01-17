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سعر Liquid Protocol (LP) المباشر لليوم هو USD 0.051281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.52 - تغيير سعر Liquid Protocol خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Protocol (LP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ +0.00061551 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ -0.0143160911 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ -0.0071761964 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00061551 +1.21% 30 يوم $ -0.0143160911 -27.91% 60 يوم $ -0.0071761964 -13.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquid Protocol (LP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.05006$ 0.05006 $ 0.05006 24 ساعة مرتفع $ 0.051628$ 0.051628 $ 0.051628 عالية طوال الوقت $ 4.13$ 4.13 $ 4.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) -0.61%

معلومات سوق Liquid Protocol (LP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: