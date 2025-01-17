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سعر Liquid Protocol (LP)

USD

مخطط سعر Liquid Protocol (LP) المباشر

$0.051281
$0.051281$0.051281
+1.20%(1D)

سعر Liquid Protocol (LP) لليوم

سعر Liquid Protocol (LP) المباشر لليوم هو USD 0.051281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.52
- تغيير سعر Liquid Protocol خلال اليوم هو +1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Liquid Protocol (LP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ +0.00061551 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ -0.0143160911 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ -0.0071761964 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00061551+1.21%
30 يوم$ -0.0143160911-27.91%
60 يوم$ -0.0071761964-13.99%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Liquid Protocol (LP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.05006
$ 0.05006$ 0.05006

$ 0.051628
$ 0.051628$ 0.051628

$ 4.13
$ 4.13$ 4.13

--

+1.21%

-0.61%

معلومات سوق Liquid Protocol (LP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.52
$ 62.52$ 62.52

0.00
0.00 0.00

ما هو Liquid Protocol ( LP )

$Liquid Protocol (LP) is an innovative platform allowing users to deploy contracts on a free, remix-like site and borrow liquidity from its treasury, generating passive income that is distributed to token holders. With pre-coded, upcoming updates, LP offers a cost-effective liquidity funding alternative without locking funds. It solely earns from project’s trading volume, imposing no taxes on launched projects.

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المصدر Liquid Protocol (LP)

مستند تقني
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