توكنوميكس Liquid Mercury (MERC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquid Mercury (MERC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquid Mercury (MERC) Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization. الموقع الرسمي: https://liquidmercury.com/ اشتر MERC الآن!

توكنوميكس Liquid Mercury (MERC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquid Mercury (MERC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M إجمالي العرض: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B العرض المتداول: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.24M $ 16.24M $ 16.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 السعر الحالي: $ 0.00270616 $ 0.00270616 $ 0.00270616 معرفة المزيد عن سعر Liquid Mercury (MERC)

توكنوميكس Liquid Mercury (MERC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquid Mercury (MERC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MERC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MERC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MERC، استكشف السعر المباشر لتوكن MERC!

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