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سعر Liquid Loans (LOAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Loans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.30K - تغيير سعر Liquid Loans خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Loans (LOAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.81% 30 يوم $ 0 -30.84% 60 يوم $ 0 -7.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquid Loans (LOAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Loans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) +14.25%

معلومات سوق Liquid Loans (LOAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: