سعر Liquid Loans (LOAN)
سعر Liquid Loans (LOAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Loans الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.30K
- تغيير سعر Liquid Loans خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Loans مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-30.84%
|60 يوم
|$ 0
|-7.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Loans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
-0.81%
+14.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid Loans is the first truly decentralized lending protocol built specifically for PulseChain.
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