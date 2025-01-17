سعر Liquid KSM (LKSM)
سعر Liquid KSM (LKSM) المباشر لليوم هو USD 5.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LKSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid KSM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84K
- تغيير سعر Liquid KSM خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +0.052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ -0.4078369600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +5.4705988540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +2.5529127136222386 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.052
|+0.93%
|30 يوم
|$ -0.4078369600
|-7.20%
|60 يوم
|$ +5.4705988540
|+96.65%
|90 يوم
|$ +2.5529127136222386
|+82.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid KSM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.93%
+7.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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