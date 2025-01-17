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سعر Liquid KSM (LKSM) المباشر لليوم هو USD 5.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LKSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid KSM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.84K - تغيير سعر Liquid KSM خلال اليوم هو +0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid KSM (LKSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +0.052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ -0.4078369600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +5.4705988540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid KSM مقابل USD هو $ +2.5529127136222386 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.052 +0.93% 30 يوم $ -0.4078369600 -7.20% 60 يوم $ +5.4705988540 +96.65% 90 يوم $ +2.5529127136222386 +82.16%

تحليل سعر Liquid KSM (LKSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid KSM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.49$ 5.49 $ 5.49 24 ساعة مرتفع $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 عالية طوال الوقت $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) +7.34%

معلومات سوق Liquid KSM (LKSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: