معلومات سعر Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 46.43 $ 46.43 $ 46.43 24 ساعة منخفض $ 49.85 $ 49.85 $ 49.85 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 46.43$ 46.43 $ 46.43 24 ساعة مرتفع $ 49.85$ 49.85 $ 49.85 عالية طوال الوقت $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 أدنى سعر $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) +37.12% تغير السعر (7 أيام) +37.12%

سعر Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.9. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQUIDHYPE بين أدنى سعر $ 46.43 وأعلى سعر $ 49.85، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQUIDHYPE على الإطلاق هو $ 58.94، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 28.4.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQUIDHYPE -0.13% على مدار الساعة الماضية، +0.76% على مدار 24 ساعة، و +37.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

القيمة السوقية $ 48.68M$ 48.68M $ 48.68M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.68M$ 48.68M $ 48.68M إمداد دورة التداول 1.02M 1.02M 1.02M إجمالي العرض 1,019,052.032730326 1,019,052.032730326 1,019,052.032730326

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid HYPE Yield هي $ 48.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQUIDHYPE يبلغ 1.02M، مع إجمالي عرض 1019052.032730326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.68M.