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سعر Liquid Finance ARCH (SARCH) المباشر لليوم هو USD 0.02703209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SARCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Finance ARCH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.39 - تغيير سعر Liquid Finance ARCH خلال اليوم هو -0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Finance ARCH (SARCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.00014002216561336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.0061746781 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.0035189131 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.014668661134476646 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014002216561336 -0.51% 30 يوم $ -0.0061746781 -22.84% 60 يوم $ -0.0035189131 -13.01% 90 يوم $ -0.014668661134476646 -35.17%

تحليل سعر Liquid Finance ARCH (SARCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Finance ARCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02629533$ 0.02629533 $ 0.02629533 24 ساعة مرتفع $ 0.027224$ 0.027224 $ 0.027224 عالية طوال الوقت $ 0.302702$ 0.302702 $ 0.302702 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.51% تغير السعر (7 أيام) -2.19%

معلومات سوق Liquid Finance ARCH (SARCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: