سعر Liquid Finance ARCH (SARCH)
سعر Liquid Finance ARCH (SARCH) المباشر لليوم هو USD 0.02703209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SARCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Finance ARCH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.39
- تغيير سعر Liquid Finance ARCH خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.00014002216561336 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.0061746781 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.0035189131 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Finance ARCH مقابل USD هو $ -0.014668661134476646 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014002216561336
|-0.51%
|30 يوم
|$ -0.0061746781
|-22.84%
|60 يوم
|$ -0.0035189131
|-13.01%
|90 يوم
|$ -0.014668661134476646
|-35.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Finance ARCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.51%
-2.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sARCH is a liquid staking token representing staked ARCH tokens within the liquid staking protocol Liquid Finance on the Archway blockchain.
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