سعر Liquid Finance (LIQD)
سعر Liquid Finance (LIQD) المباشر لليوم هو USD 3,701.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIQD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54
- تغيير سعر Liquid Finance خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +8.25 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ -419.4531714290 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +13.5285027030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +1,517.7486819915987 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +8.25
|+0.22%
|30 يوم
|$ -419.4531714290
|-11.33%
|60 يوم
|$ +13.5285027030
|+0.37%
|90 يوم
|$ +1,517.7486819915987
|+69.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.22%
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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