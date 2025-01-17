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سعر Liquid Finance (LIQD) المباشر لليوم هو USD 3,701.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIQD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54 - تغيير سعر Liquid Finance خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Finance (LIQD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +8.25 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ -419.4531714290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +13.5285027030 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Finance مقابل USD هو $ +1,517.7486819915987 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +8.25 +0.22% 30 يوم $ -419.4531714290 -11.33% 60 يوم $ +13.5285027030 +0.37% 90 يوم $ +1,517.7486819915987 +69.50%

تحليل سعر Liquid Finance (LIQD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,690.31$ 3,690.31 $ 3,690.31 24 ساعة مرتفع $ 3,705.93$ 3,705.93 $ 3,705.93 عالية طوال الوقت $ 98,026$ 98,026 $ 98,026 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

معلومات سوق Liquid Finance (LIQD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: