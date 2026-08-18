سعر Liquid Euro اليوم

السعر المباشر لمشروع Liquid Euro (WEEUR) اليوم هو $ 1.18، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEEUR الحالي إلى USD هو $ 1.18 لكل WEEUR.

يحتل Liquid Euro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,454,048، مع عرض متداول قدره 4.64M WEEUR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEEUR بين $ 1.17 (أدنى) و$ 1.18 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.16.

على المدى القصير، تحرك WEEUR بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Liquid Euro (WEEUR)

القيمة السوقية $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M إمداد دورة التداول 4.64M 4.64M 4.64M إجمالي العرض 4,644,640.541679423 4,644,640.541679423 4,644,640.541679423

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Euro هي $ 5.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ WEEUR يبلغ 4.64M، مع إجمالي عرض 4644640.541679423. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.46M.