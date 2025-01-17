احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LCRO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LCRO.

سعر Liquid CRO (LCRO) المباشر لليوم هو USD 0.173761 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LCRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid CRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 507.04K - تغيير سعر Liquid CRO خلال اليوم هو +4.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid CRO (LCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid CRO مقابل USD هو $ +0.00739308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid CRO مقابل USD هو $ -0.0319156733 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid CRO مقابل USD هو $ -0.0245330375 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid CRO مقابل USD هو $ +0.0833315060098407 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00739308 +4.44% 30 يوم $ -0.0319156733 -18.36% 60 يوم $ -0.0245330375 -14.11% 90 يوم $ +0.0833315060098407 +92.15%

تحليل سعر Liquid CRO (LCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid CRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.163442$ 0.163442 $ 0.163442 24 ساعة مرتفع $ 0.173429$ 0.173429 $ 0.173429 عالية طوال الوقت $ 0.257238$ 0.257238 $ 0.257238 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +4.44% تغير السعر (7 أيام) +5.45%

معلومات سوق Liquid CRO (LCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: