سعر Liquid Collectibles (LICO)
سعر Liquid Collectibles (LICO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LICO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid Collectibles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.42
- تغيير سعر Liquid Collectibles خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LICO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LICO.
خلال اليوم، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-4.80%
|60 يوم
|$ 0
|-39.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Collectibles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.96%
+3.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid NFTs are NFT collections tokenized as fungible tokens (like BEP-20 tokens) enabling them to be instantly traded on decentralized exchanges such as ApeSwap, and making it possible to benefit from DeFi features such as yielding and staking.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LICO إلى AUD
A$--
|1 LICO إلى GBP
￡--
|1 LICO إلى EUR
€--
|1 LICO إلى USD
$--
|1 LICO إلى MYR
RM--
|1 LICO إلى TRY
₺--
|1 LICO إلى JPY
¥--
|1 LICO إلى RUB
₽--
|1 LICO إلى INR
₹--
|1 LICO إلى IDR
Rp--
|1 LICO إلى PHP
₱--
|1 LICO إلى EGP
￡E.--
|1 LICO إلى BRL
R$--
|1 LICO إلى CAD
C$--
|1 LICO إلى BDT
৳--
|1 LICO إلى NGN
₦--
|1 LICO إلى UAH
₴--
|1 LICO إلى VES
Bs--
|1 LICO إلى PKR
Rs--
|1 LICO إلى KZT
₸--
|1 LICO إلى THB
฿--
|1 LICO إلى TWD
NT$--
|1 LICO إلى CHF
Fr--
|1 LICO إلى HKD
HK$--
|1 LICO إلى MAD
.د.م--