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سعر Liquid Collectibles (LICO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LICO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid Collectibles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.42 - تغيير سعر Liquid Collectibles خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid Collectibles (LICO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid Collectibles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.96% 30 يوم $ 0 -4.80% 60 يوم $ 0 -39.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liquid Collectibles (LICO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid Collectibles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.568845$ 0.568845 $ 0.568845 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) +3.17%

معلومات سوق Liquid Collectibles (LICO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: