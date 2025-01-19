سعر Liquid ATOM (LATOM)
سعر Liquid ATOM (LATOM) المباشر لليوم هو USD 7.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LATOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid ATOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K
- تغيير سعر Liquid ATOM خلال اليوم هو -9.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LATOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LATOM.
خلال اليوم، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ -0.814129505568041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ +0.3025884550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ -0.2955901800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ +1.8920288745895885 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.814129505568041
|-9.40%
|30 يوم
|$ +0.3025884550
|+3.85%
|60 يوم
|$ -0.2955901800
|-3.76%
|90 يوم
|$ +1.8920288745895885
|+31.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
-9.40%
-8.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Veno launched on 14 Dec 202. It is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and ATOM and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO and LATOM. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO and LATOM in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO and LATOM are auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LATOM إلى AUD
A$12.6385
|1 LATOM إلى GBP
￡6.437
|1 LATOM إلى EUR
€7.6145
|1 LATOM إلى USD
$7.85
|1 LATOM إلى MYR
RM35.325
|1 LATOM إلى TRY
₺278.1255
|1 LATOM إلى JPY
¥1,226.7195
|1 LATOM إلى RUB
₽804.311
|1 LATOM إلى INR
₹679.653
|1 LATOM إلى IDR
Rp128,688.504
|1 LATOM إلى PHP
₱459.6175
|1 LATOM إلى EGP
￡E.394.227
|1 LATOM إلى BRL
R$47.885
|1 LATOM إلى CAD
C$11.304
|1 LATOM إلى BDT
৳953.775
|1 LATOM إلى NGN
₦12,227.3955
|1 LATOM إلى UAH
₴330.5635
|1 LATOM إلى VES
Bs423.9
|1 LATOM إلى PKR
Rs2,188.423
|1 LATOM إلى KZT
₸4,166.623
|1 LATOM إلى THB
฿269.9615
|1 LATOM إلى TWD
NT$258.1865
|1 LATOM إلى CHF
Fr7.1435
|1 LATOM إلى HKD
HK$61.073
|1 LATOM إلى MAD
.د.م78.814