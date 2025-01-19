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سعر Liquid ATOM (LATOM) المباشر لليوم هو USD 7.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LATOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid ATOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K - تغيير سعر Liquid ATOM خلال اليوم هو -9.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid ATOM (LATOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ -0.814129505568041 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ +0.3025884550 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ -0.2955901800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid ATOM مقابل USD هو $ +1.8920288745895885 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.814129505568041 -9.40% 30 يوم $ +0.3025884550 +3.85% 60 يوم $ -0.2955901800 -3.76% 90 يوم $ +1.8920288745895885 +31.76%

تحليل سعر Liquid ATOM (LATOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7.85$ 7.85 $ 7.85 24 ساعة مرتفع $ 8.79$ 8.79 $ 8.79 عالية طوال الوقت $ 16.28$ 16.28 $ 16.28 تغير السعر (1 ساعة) -1.67% تغير السعر (1يوم) -9.40% تغير السعر (7 أيام) -8.08%

معلومات سوق Liquid ATOM (LATOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: