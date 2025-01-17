سعر Liquid ASTR (NASTR)
سعر Liquid ASTR (NASTR) المباشر لليوم هو USD 0.061646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NASTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquid ASTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.88
- تغيير سعر Liquid ASTR خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NASTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NASTR.
خلال اليوم، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ +0.00037648 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ -0.0052974688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ -0.0031976458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ +0.001889192081847805 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037648
|+0.61%
|30 يوم
|$ -0.0052974688
|-8.59%
|60 يوم
|$ -0.0031976458
|-5.18%
|90 يوم
|$ +0.001889192081847805
|+3.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
+0.61%
+4.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nASTR is a liquid token for ASTR which helps users stay liquid while staking. This is a liquid representation of the ASTR tokens and has the same price (1:1). Every time a user deposits or stakes ASTR via our liquid staking or liquid lending solutions, Algem mints an equal amount of nASTR tokens. These tokens represent the user's share and rights to claim the underlying tokens back.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NASTR إلى AUD
A$0.09925006
|1 NASTR إلى GBP
￡0.04993326
|1 NASTR إلى EUR
€0.05979662
|1 NASTR إلى USD
$0.061646
|1 NASTR إلى MYR
RM0.277407
|1 NASTR إلى TRY
₺2.19028238
|1 NASTR إلى JPY
¥9.58225424
|1 NASTR إلى RUB
₽6.38775852
|1 NASTR إلى INR
₹5.33731068
|1 NASTR إلى IDR
Rp1,010.59000224
|1 NASTR إلى PHP
₱3.61307206
|1 NASTR إلى EGP
￡E.3.1069584
|1 NASTR إلى BRL
R$0.3729583
|1 NASTR إلى CAD
C$0.08877024
|1 NASTR إلى BDT
৳7.49492068
|1 NASTR إلى NGN
₦95.8718592
|1 NASTR إلى UAH
₴2.60022828
|1 NASTR إلى VES
Bs3.328884
|1 NASTR إلى PKR
Rs17.19553524
|1 NASTR إلى KZT
₸32.703203
|1 NASTR إلى THB
฿2.1237047
|1 NASTR إلى TWD
NT$2.02876986
|1 NASTR إلى CHF
Fr0.05609786
|1 NASTR إلى HKD
HK$0.47960588
|1 NASTR إلى MAD
.د.م0.62015876