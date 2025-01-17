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سعر Liquid ASTR (NASTR) المباشر لليوم هو USD 0.061646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NASTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquid ASTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.88 - تغيير سعر Liquid ASTR خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liquid ASTR (NASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ +0.00037648 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ -0.0052974688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ -0.0031976458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquid ASTR مقابل USD هو $ +0.001889192081847805 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037648 +0.61% 30 يوم $ -0.0052974688 -8.59% 60 يوم $ -0.0031976458 -5.18% 90 يوم $ +0.001889192081847805 +3.16%

تحليل سعر Liquid ASTR (NASTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquid ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060557$ 0.060557 $ 0.060557 24 ساعة مرتفع $ 0.061776$ 0.061776 $ 0.061776 عالية طوال الوقت $ 0.193382$ 0.193382 $ 0.193382 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) +4.71%

معلومات سوق Liquid ASTR (NASTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: