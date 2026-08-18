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سعر Liora Nuclear Beam المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $BEAM هي 28,452 USD. تابع تحديثات أسعار $BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Liora Nuclear Beam المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $BEAM هي 28,452 USD. تابع تحديثات أسعار $BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر $BEAM

ما هو $BEAM

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سعر Liora Nuclear Beam ($BEAM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $BEAM إلى USD:

$0.00002848
$0.00002848$0.00002848
+0.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Liora Nuclear Beam ($BEAM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:39:13 (UTC+8)

سعر Liora Nuclear Beam اليوم

السعر المباشر لمشروع Liora Nuclear Beam ($BEAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BEAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BEAM.

يحتل Liora Nuclear Beam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,452، مع عرض متداول قدره 999.90M $BEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BEAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00872357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BEAM بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-3.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Liora Nuclear Beam ($BEAM)

$ 28.45K
$ 28.45K$ 28.45K

--
----

$ 28.45K
$ 28.45K$ 28.45K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,618.863976
999,896,618.863976 999,896,618.863976

القيمة السوقية الحالية لـ Liora Nuclear Beam هي $ 28.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BEAM يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999896618.863976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.45K.

سجل سعر Liora Nuclear Beam بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00872357
$ 0.00872357$ 0.00872357

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+1.36%

-3.85%

-3.85%

سجل سعر Liora Nuclear Beam ($BEAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liora Nuclear Beam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liora Nuclear Beam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liora Nuclear Beam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liora Nuclear Beam مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.36%
30 يوم$ 0-3.32%
60 يوم$ 0-20.79%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Liora Nuclear Beam

Liora Nuclear Beam ($BEAM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $BEAM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLiora Nuclear Beam ($BEAM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Liora Nuclear Beam نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Liora Nuclear Beam الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار $BEAM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Liora Nuclear Beam.

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المصدر Liora Nuclear Beam ($BEAM)

الموقع الرسمي

الفئة :

EnergySolana Ecosystem

نبذة عن Liora Nuclear Beam

ما هو السعر المباشر لـ Liora Nuclear Beam؟

يتم تداول Liora Nuclear Beam بسعر $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.

ما مدى تقلب $BEAM اليوم؟

يبلغ معدل تقلب سعر $BEAM خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Liora Nuclear Beam؟

تذبذب سعر الرمز بين $ (الحد الأدنى) و$ (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.

كم بلغ حجم التداول الذي حققه $BEAM؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع $BEAM حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.

كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00872357، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.

ما مدى قوة السيولة في سوق Liora Nuclear Beam؟

تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.

كيف يقارن $BEAM بالرموز الأخرى من فئة Energy,Solana Ecosystem؟

ضمن فئة Energy,Solana Ecosystem، يُظهر $BEAM أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Liora Nuclear Beam

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:39:13 (UTC+8)

تحديثات Liora Nuclear Beam ($BEAM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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