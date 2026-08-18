سعر Liora Nuclear Beam اليوم

السعر المباشر لمشروع Liora Nuclear Beam ($BEAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BEAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BEAM.

يحتل Liora Nuclear Beam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,452، مع عرض متداول قدره 999.90M $BEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BEAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00872357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BEAM بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-3.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Liora Nuclear Beam ($BEAM)

القيمة السوقية $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,896,618.863976 999,896,618.863976 999,896,618.863976

القيمة السوقية الحالية لـ Liora Nuclear Beam هي $ 28.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BEAM يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999896618.863976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.45K.