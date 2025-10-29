معلومات سعر Lioness (LIONESS) في (USD)

سعر Lioness (LIONESS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIONESS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIONESS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIONESS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -7.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lioness (LIONESS)

القيمة السوقية الحالية لـ Lioness هي $ 6.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIONESS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.33K.