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سعر Lion Cat (LCAT) المباشر لليوم هو USD 0.03280209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.83M . يتم تحديث سعر LCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lion Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.91K - تغيير سعر Lion Cat خلال اليوم هو -19.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 308.25M

أداء سعر Lion Cat (LCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ -0.00775217296238975 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ -0.0098175376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00775217296238975 -19.11% 30 يوم $ -0.0098175376 -29.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lion Cat (LCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lion Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03187467$ 0.03187467 $ 0.03187467 24 ساعة مرتفع $ 0.04852706$ 0.04852706 $ 0.04852706 عالية طوال الوقت $ 0.09447$ 0.09447 $ 0.09447 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -19.11% تغير السعر (7 أيام) -20.48%

معلومات سوق Lion Cat (LCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: