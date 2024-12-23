سعر Lion Cat (LCAT)
سعر Lion Cat (LCAT) المباشر لليوم هو USD 0.03280209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.83M. يتم تحديث سعر LCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lion Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.91K
- تغيير سعر Lion Cat خلال اليوم هو -19.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 308.25M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LCAT.
خلال اليوم، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ -0.00775217296238975 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ -0.0098175376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lion Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00775217296238975
|-19.11%
|30 يوم
|$ -0.0098175376
|-29.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lion Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-19.11%
-20.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space! Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LCAT إلى AUD
A$0.0521553231
|1 LCAT إلى GBP
￡0.0259136511
|1 LCAT إلى EUR
€0.0311619855
|1 LCAT إلى USD
$0.03280209
|1 LCAT إلى MYR
RM0.147609405
|1 LCAT إلى TRY
₺1.1543055471
|1 LCAT إلى JPY
¥5.1354952104
|1 LCAT إلى RUB
₽3.3717268311
|1 LCAT إلى INR
₹2.7862095246
|1 LCAT إلى IDR
Rp529.0658936727
|1 LCAT إلى PHP
₱1.9300749756
|1 LCAT إلى EGP
￡E.1.6689703392
|1 LCAT إلى BRL
R$0.1994367072
|1 LCAT إلى CAD
C$0.0469069887
|1 LCAT إلى BDT
৳3.9037767309
|1 LCAT إلى NGN
₦50.7769792782
|1 LCAT إلى UAH
₴1.3701432993
|1 LCAT إلى VES
Bs1.67290659
|1 LCAT إلى PKR
Rs9.0937234107
|1 LCAT إلى KZT
₸17.1558210909
|1 LCAT إلى THB
฿1.121831478
|1 LCAT إلى TWD
NT$1.0703321967
|1 LCAT إلى CHF
Fr0.0291938601
|1 LCAT إلى HKD
HK$0.2548722393
|1 LCAT إلى MAD
.د.م0.3286769418