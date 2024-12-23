سعر Linq (LINQ)
سعر Linq (LINQ) المباشر لليوم هو USD 0.00132502. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.50K. يتم تحديث سعر LINQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linq الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.91
- تغيير سعر Linq خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Linq مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linq مقابل USD هو $ +0.0003217471 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linq مقابل USD هو $ -0.0009476794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linq مقابل USD هو $ -0.03119429134539633 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0003217471
|+24.28%
|60 يوم
|$ -0.0009476794
|-71.52%
|90 يوم
|$ -0.03119429134539633
|-95.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linq: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-19.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Empowering a Hybrid Future: Building a Connected Tomorrow. At LINQ, we are proud to introduce an all-encompassing ecosystem that revolutionizes the way you interact, engage, and transact in the decentralized world. We are meticulously developing a seamless utility platform that encompasses a variety of experiences, within the defi, and social media industries. all designed to provide you with an unparalleled experience. Founded in 2023 by three visionary minds – At LINQ GROUP, we believe that the future of technology lies in the power of collaboration and decentralization. Our platform harnesses the potential of blockchain and cryptocurrency to create a seamless and secure ecosystem where users can build meaningful connections, engage in dynamic communities, and explore endless opportunities.
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