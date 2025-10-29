معلومات سعر Linos AI (LNS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004976 $ 0.00004976 $ 0.00004976 24 ساعة منخفض $ 0.00007717 $ 0.00007717 $ 0.00007717 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004976$ 0.00004976 $ 0.00004976 24 ساعة مرتفع $ 0.00007717$ 0.00007717 $ 0.00007717 عالية طوال الوقت $ 0.00055908$ 0.00055908 $ 0.00055908 أدنى سعر $ 0.00004291$ 0.00004291 $ 0.00004291 تغير السعر (1 ساعة) -1.63% تغير السعر (1يوم) -30.60% تغير السعر (7 أيام) +18.02% تغير السعر (7 أيام) +18.02%

سعر Linos AI (LNS) في الوقت الحقيقي هو $0.00005316. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LNS بين أدنى سعر $ 0.00004976 وأعلى سعر $ 0.00007717، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLNS على الإطلاق هو $ 0.00055908، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004291.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LNS -1.63% على مدار الساعة الماضية، -30.60% على مدار 24 ساعة، و +18.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Linos AI (LNS)

القيمة السوقية $ 49.45K$ 49.45K $ 49.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.45K$ 49.45K $ 49.45K إمداد دورة التداول 934.65M 934.65M 934.65M إجمالي العرض 934,653,578.088973 934,653,578.088973 934,653,578.088973

القيمة السوقية الحالية لـ Linos AI هي $ 49.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LNS يبلغ 934.65M، مع إجمالي عرض 934653578.088973. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.45K.