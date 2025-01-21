سعر Links (LINKS)
سعر Links (LINKS) المباشر لليوم هو USD 0.0053906. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LINKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Links الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.97
- تغيير سعر Links خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Links مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Links مقابل USD هو $ +0.0000979693 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Links مقابل USD هو $ +0.0001456604 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Links مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.40%
|30 يوم
|$ +0.0000979693
|+1.82%
|60 يوم
|$ +0.0001456604
|+2.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Links: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.40%
-1.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LINKS Token to unify, promote, and made easily useful across all our and affiliates’ job-boards, marketplace, payroll, and employee benefits platforms from Asia to the world.
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