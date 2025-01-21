سعر LinkPool (LPL)
سعر LinkPool (LPL) المباشر لليوم هو USD 0.43613. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LinkPool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 405.31
- تغيير سعر LinkPool خلال اليوم هو +2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LinkPool مقابل USD هو $ +0.00930704 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LinkPool مقابل USD هو $ +0.0187951095 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LinkPool مقابل USD هو $ +0.4643031693 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LinkPool مقابل USD هو $ +0.2633843191883798 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00930704
|+2.18%
|30 يوم
|$ +0.0187951095
|+4.31%
|60 يوم
|$ +0.4643031693
|+106.46%
|90 يوم
|$ +0.2633843191883798
|+152.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LinkPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.98%
+2.18%
-0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LinkPool is a leading Chainlink node service provider with the goal of providing tools and services that benefit the Chainlink ecosystem. Our aims include lowering the barrier to entry to staking on Chainlink nodes, easing the amount of technical experience required to run a Chainlink node and providing smart contract creators with the tools to easily search and identify Chainlink nodes that can suit their data requirements. You can earn a share of the fees earned by LinkPool once you stake LPL in their platform
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