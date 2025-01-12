سعر Linkeye (LET)
سعر Linkeye (LET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.74K. يتم تحديث سعر LET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linkeye الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.21
- تغيير سعر Linkeye خلال اليوم هو -24.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 624.04M
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خلال اليوم، كان سعر Linkeye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linkeye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linkeye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linkeye مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.99%
|30 يوم
|$ 0
|-50.89%
|60 يوم
|$ 0
|+44.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linkeye: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-24.99%
-25.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LinkEye is a Hyperledger Fabric based consortium-blockchain solution tofacilitate global credit alliance. Utilizating blockchain technology and credit economy model enables Linkeye to create a shared list of untrusted profiles within the credit alliance through connecting isolated islands of credit data, creating a comprehensive, reliable credit database. This serves to boost and supplement the credit system of society, eventually achieving the end goal of creating fairness in credit access for all.
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