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سعر Linked Finance World (LFW) المباشر لليوم هو USD 0.00221165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.46K . يتم تحديث سعر LFW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Linked Finance World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.98 - تغيير سعر Linked Finance World خلال اليوم هو -1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.49M

أداء سعر Linked Finance World (LFW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ +0.0000940282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ +0.0001216425 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ -0.000136751288270695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.22% 30 يوم $ +0.0000940282 +4.25% 60 يوم $ +0.0001216425 +5.50% 90 يوم $ -0.000136751288270695 -5.82%

تحليل سعر Linked Finance World (LFW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Linked Finance World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00192695$ 0.00192695 $ 0.00192695 24 ساعة مرتفع $ 0.00237105$ 0.00237105 $ 0.00237105 عالية طوال الوقت $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.22% تغير السعر (7 أيام) +10.38%

معلومات سوق Linked Finance World (LFW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: