سعر Linked Finance World (LFW)
سعر Linked Finance World (LFW) المباشر لليوم هو USD 0.00221165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.46K. يتم تحديث سعر LFW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linked Finance World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.98
- تغيير سعر Linked Finance World خلال اليوم هو -1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.49M
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خلال اليوم، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ +0.0000940282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ +0.0001216425 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linked Finance World مقابل USD هو $ -0.000136751288270695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.22%
|30 يوم
|$ +0.0000940282
|+4.25%
|60 يوم
|$ +0.0001216425
|+5.50%
|90 يوم
|$ -0.000136751288270695
|-5.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linked Finance World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.22%
+10.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits.
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